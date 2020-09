Sporting apto a ir a jogo com o Aberdeen: testes à covid-19 todos negativos

O Sporting está apto a ir a jogo frente ao Aberdeen amanhã, encontro da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa. Segundo Record apurou, os resultados dos testes à Covid-19 realizados ontem por jogadores, equipa técnica e staff foram todos negativos, pela segunda vez.





A equipa treinou esta manhã em Lagos e viaja para Lisboa ainda hoje.A ideia dos responsáveis leoninos em criar uma ‘bolha’ no Algarve – para onde a equipa rumou há uma semana de forma a travar a cadeia de contágio em Alcochete – surtiu assim efeito, dado que desde então somente se verificou mais um caso positivo (João Palhinha). O médio, recorde-se, juntou-se a outros 11 elementos previamente identificados: os guarda-redes Maximiano e Renan; os defesas Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Borja; os médios Rodrigo Fernandes e Pote; o avançado Nuno Santos; um elemento do staff; o diretor clínico João Pedro Araújo; e o técnico Rúben Amorim.O Sporting dá hoje por encerrada a semana de trabalho em Lagos, local onde a equipa tem estado a trabalhar desde a última quarta-feira, em concreto no Cascade Resort, que já em agosto havia recebido o estágio dos leões. Assim, e já depois de um treino matinal que marcou a despedida do Sul do País, a comitiva regressará a Lisboa e vai pernoitar numa unidade hoteleira da capital, que de resto deverá continuar a ser a caixa-forte dos leões até ao jogo com o P. Ferreira, agendado para domingo. Acima de tudo, os responsáveis pretendem com esta estratégia evitar a Academia de Alcochete, onde por esta altura residem alguns dos jogadores que acusaram positivo à Covid-19.