Sporting arranca 2019 sem Bruno Fernandes

Com o primeiro jogo do Sporting em 2019 chegará um desafio novo para Marcel Keizer: pensar num onze sem aquele que tem sido o jogador mais influente da equipa nas últimas semanas. Bruno Fernandes terá de cumprir castigo na receção ao Belenenses, quinta-feira, depois de ter atingido o quinto cartão amarelo na Liga. O médio, de 24 anos, foi punido por protestos no penúltimo minuto do tempo de compensação no encontro com o V. Guimarães, no passado dia 23. Antes, já tinha sido ‘amarelado’ frente a Moreirense, V. Setúbal, Feirense e Nacional.

O camisola 8 só não é totalista na Liga porque foi substituído no dérbi, na Luz, a 11 minutos do final da partida. Contra o Belenenses, Marcel Keizer poderá apostar em Petrovic, Gudelj e Miguel Luís. A menos que queira surpreender, com Bruno Paz ou até Francisco Geraldes, que já deverá poder jogar.