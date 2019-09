Sporting arranca Liga Europa com derrota

O Sporting iniciou a sua campanha na Liga Europa com uma derrota, ao perder por 3-2 em casa do PSV Eindhoven, num duelo do Grupo D no qual os holandeses estiveram sempre em posição favorável.





Donyell Malen (19'), Seba Coates (25' p.b.) e Timo Baumgartl (48') marcaram para os holandeses, ao passo que Bruno Fernandes (38' pen.) e o estreante Pedro Mendes (82') apontaram os tentos da turma leonina.À mesma hora, e a pouco mais de 100 quilómetros, o V. Guimarães também não teve melhor sorte, já que em duelo do Grupo F perdeu por 2-0 diante do Standard Liège