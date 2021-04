Sporting arranca preparação para o jogo com o Sp. Braga

Menos de 24 horas depois do empate frente ao Belenenses SAD (2-2), o Sporting regressou, esta quinta-feira, ao trabalho na Academia, em Alcochete, para começar a preparar o jogo com o Sp. Braga da próxima jornada (domingo, às 20 horas).



Os titulares da partida de ontem em Alvalade realizaram o habitual treino de recuperação, ao passo que o restante plantel trabalhou normalmente no relvado.



Para amanhã está agendado novo treino para as 10 horas, em Alcochete.