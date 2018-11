Sporting arrecada mais de 26 milhões com o empréstimo obrigacionista

O Sporting arrecadou 26,1 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista (que tinha um valor máximo de 30 M€), cujo prazo para subscrever terminou esta tarde. Os leões deram conta do valor em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sublinhando que "os resultados finais da oferta serão apurados e divulgados amanhã".Desta forma, tratou-se de um 'sprint' considerável em cima da meta, na medida em que há dois dias o valor arrecadado era ainda de sensivelmente 14 milhões, abaixo do mínimo para poder emitir. Os números divulgados significam que no último dia da oferta foram recolhidas ordens correspondentes a um valor de mais de 7,1 milhões.Recorde-se que na próxima segunda-feira o Sporting terá de reembolsar os obrigacionistas por um empréstimo anterior, (que já tinha sido adiado) no valor de 30 M€. Uma diferença de cerca de 4 M€ que Francisco Salgado Zenha, administrador da SAD com o pelouro das finanças, já tinha desvalorizado ontem , garantindo que havia capacidade para cobrir uma eventual perda: "Temos um plano financeiro para o Sporting e este empréstimo obrigacionista fazia parte dessa sustentabilidade. (...) Clubes e empresas têm liquidez própria para fazer face a essa diferença. Emitindo um valor inferior, temos capacidade para fazer face a essa diferença.""A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, com referência à Oferta Pública de Subscrição "SPORTING SAD 2018-2021" (adiante Oferta), informar o mercado que, até ao final do dia de hoje, 22 de Novembro de 2018 (último dia da Oferta), foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 4.112 ordens, que correspondem a um montante total de € 26.162.035. Os resultados finais da Oferta serão apurados e divulgados amanhã, dia 23 de Novembro, em Sessão Especial da Euronext Lisbon.Lisboa, 22 de Novembro de 2018 O Representante das Relações com o Mercado"