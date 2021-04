Sporting assina contrato de formação com atacante de 14 anos

O Sporting assinou um contrato de formação com Winilson Lopes, atacante de 14 anos que trabalha na Academia de Alcochete há três épocas.





O jovem jogador assumiu a sua satisfação com o feito. "Estou muito feliz por assinar este contrato. Levar este emblema ao peito é muito importante para mim e espero chegar longe no Sporting. Quero chegar à equipa principal e ser mais um para ajudar", sublinhou, aos meios de comunicação do clube.Assumindo-se como um "extremo direito rápido", que gosta de "marcar golos como e fazer assistências", Winilson revela ter como referência Tiago Tomás, avançado de 18 anos da equipa principal.