Sporting assina contrato de formação com avançado

O Sporting continua muito ativo no recrutamento para as equipas jovens da Academia. Desta vez, os leões acabam de assinar contrato de formação com o avançado João Coelho, proveniente dos Marialvas. O jogador, de 14 anos, natural de Coimbra, vai jogar no escalão de iniciados.





"É uma sensação muito boa. Estou muito feliz. Isto só é possível com a ajuda da minha família, dos meus colegas e da equipa técnica. Agora é continuar a trabalhar para chegar onde quero", destaca João Coelho, que espera retribuir a aposta com golos e vitórias. "É essa a minha ambição."