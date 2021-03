Sporting assina protocolo de scouting de jovens jogadores na Escandinávia

O Sporting formalizou a assinatura de um protocolo com a NF Academy, instituição especializada na prospecção de jovens jogadores na Escandinávia, no norte da Europa. O projeto de scouting visa descobrir novos talentos do futebol masculino e feminino entre os 8 e os 16 anos.





O diretor-geral da Academia do Sporting, Paulo Gomes, sublinhou o facto de o Sporting estar a "apostar em mercados diferentes do português". "Vamos cobrir toda a região da Escandinávia (Noruega, Suécia, Finlândia ou Dinamarca) com esta parceria e isso é muito importante para nós pois o Sporting quer fazer mais na formação. É mais uma forma de trazer valor para as equipas do clube", frisou, aos meios de comunicação do Sporting.Por sua vez, o diretor desportivo da NF Academy, João Plantier, também louvou o acordo. "Descobrimos inúmeros atletas através dos programas que levamos a cabo e para o Sporting acaba por ser uma vantagem muito grande conhecê-los antecipadamente", vincou, corroborado por Gonçalo Nunes, igualmente responsável na NF Academy: "Há uma que achamos muito importante: a capacidade de disciplina. São jogadores muito focados e cognitivamente desenvoltos. Além disso, têm uma capacidade de assimilação, desenvolvimento e de potenciar o que já apresentam muito grande. Isso acaba por contrastar um pouco com o jogador português e pode trazer benefícios".