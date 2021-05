Sporting assinala 'Dia do Leão' em memória dos adeptos falecidos

O Sporting assinalou, neste dia 7 de maio, o 'Dia do Leão'. A data simbólica visa prestar uma homenagem a José Gonçalves e Paulo Ferreira, adeptos que faleceram na queda do varandim do antigo Estádio de Alvalade, em 1995; a Rui Mendes, mortalmente atingido por um very light no Jamor, em 1996; e a todos os sportinguistas falecidos.





Na cerimónia, que teve lugar em Alvalade e que contou com a presença do presidente Frederico Varandas, de membros do Conselho Diretivo, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, bem como de Luís Resende, António Dionísio e Luís Silva, três sobreviventes da queda do varandim, foi realizado um minuto de silêncio na Praça Centenário, onde foram entregues duas coroas de flores."Infelizmente, por vezes, o desporto produz situações destas. Diferentes, mas horríveis e que todos recordamos. Não esquecemos estes Sportinguistas e o amor que tinham ao Sporting CP, estando solidários e empenhados em manter viva a memória deles", sublinhou o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, em declarações aos meios de comunicação do clube.Por sua vez, Luís Silva recordou os "dois valentes sportinguistas" que perderam as suas vidas em 1995. "Cabe-nos honrá-los diariamente pela dedicação. Eu tenho a felicidade de estar cá, e tive a felicidade de construir família, mas eles não. É de lamentar a perda de dois jovens que hoje estariam aqui entre nós a celebrar as vitórias do Clube. Certamente que estarão lá em cima, como nos cá em baixo, a festejar as conquistas do Sporting CP", vincou.