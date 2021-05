Sporting assinala regresso à Champions e jogadores não resistem a comentar

O triunfo de ontem em Vila do Conde permitiu ao Sporting garantir a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época. Algo que não acontece desde 2017/18.





Após o encontro com o Rio Ave, os leões assinalaram o regresso à prova milionária através das redes sociais, com uma imagem na qual surgem Rúben Amorim, Antonio Adán, João Mário, Pedro Gonçalves e Coates a entrarem em campo com as cores da Champions como fundo. E vários jogadores do plantel leonino não resistiram a comentar, como Adán, Luís Neto ou Feddal.