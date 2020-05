Sporting assinalou Dia do Leão

O Sporting assinalou esta quinta-feira o Dia do Leão com uma cerimónia diferente do habitual devido à pandemia mas que cumpriu todas as medidas de segurança.





O presidente Frederico Varandas e Alexandre Ferreira, membro do Conselho Directivo, colocaram uma coroa de flores no memorial que se encontra na Praça Centenário, no Estádio José Alvalade.Também Gonçalo Santos, oficial de ligação aos adeptos (OLA), prestou homenagem em nome dos sócios, adeptos e grupos organizados de adeptos (GOA) do emblema leonino.

O Sporting também lembrou a data nas redes sociais com a seguinte mensagem: "Hoje é dia de honrarmos o Paulo e o Zé, que perderam a sua vida neste dia em 1995. É também dia de lembrarmos o Rui, o Marco, e todos os que viveram e pereceram de Leão ao peito".



Recorde-se que quando foi instituído, o Dia do Leão pretendeu homenagear os dois adeptos falecidos na queda do varandim no antigo Estádio José Alvalade em 1995 e a vítima de um 'very light' no Estádio Nacional em 1996.