Sporting ataca Benfica: «SLB Vida Selvagem»

O responsável da comunicação do Sporting publicou, esta sexta-feira, um artigo de opinião no site do clube, com o título "SLB Vida Selvagem". No texto, Miguel Braga não poupa nas críticas ao Benfica, sublinhando que "não é possível continuar a assobiar para o lado"."Não é possível ignorar mais. Sucedem-se os casos. Uns atrás dos outros. Vouchers? Apoios ilegais a claques? Porta 18? Toupeiras? E-mails? Favores e mais favores? Promessa de cargos? Não confundimos instituições com quem pontualmente as dirige, respeitamos todas as instituições, mas as instituições também têm de se dar ao respeito e têm de resolver internamente o que há a resolver", pode ler-se."Não é possível continuar a assobiar para o lado.Não é possível fingir mais.Não é possível ignorar mais.Sucedem-se os casos.Uns atrás dos outros.Vouchers? Apoios ilegais a claques? Porta 18? Toupeiras? E-mails? Favores e mais favores? Promessa de cargos?Não confundimos instituições com quem pontualmente as dirige, respeitamos todas as instituições, mas as instituições também têm de se dar ao respeito e têm de resolver internamente o que há a resolver.É inevitável e já não há volta a dar a isto.Estamos em 2019, somos um país da União Europeia. Portugal é campeão europeu de selecções e tem hoje dos melhores jogadores e treinadores do Mundo.Já não é tempo de coisas e condutas do tempo passado."