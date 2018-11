Sporting avisa obrigacionistas que reembolsa 30 milhões na segunda-feira

Meio ano depois do previsto inicialmente, a SAD do Sporting vai proceder ao reembolso do empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros na próxima segunda-feira, segundo avisou a sociedade leonina em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota enviada ao regulador, o Sporting nota que este reembolso pressupõe também o pagamento de um juro líquido de 3,125% que, por sua vez, se traduz num valor ilíquido unitário de 0,15625 euros por título.

A sociedade verde e branca adianta ainda que "o pagamento será efectuado através da Central de Valores Mobiliários, visto se tratarem de obrigações com representação escritural sob o código ‘SCPCFOE’".

Depois de este reembolso ter sido adiado por seis meses em Maio último, numa altura em que o clube de Alvalade atravessava uma período de enorme convulsão que terminou com o afastamento do agora ex-presidente Bruno de Carvalho, o Sporting vai agora proceder ao pagamento do supracitado empréstimo obrigacionista.

A permitir este reembolso está o facto de ontem a sociedade leonina ter conseguido amealhar 26,1 milhões de euros numa operação obrigacionista em que pretendia que fossem subscritos 30 milhões de euros.



Se tivesse falhado este empréstimo obrigacionista, o clube liderado por Frederico Varandas poderia ver-se obrigado a alienar passes de futebolistas da equipa principal de futebol, segundo revelou o vice-presidente da SAD com o pelouro da área financeira, Francisco Salgado Zenha.



