Sporting B estreia-se no Campeonato de Portugal com triunfo sobre o Oriental

O Sporting B bateu o Oriental por 1-0, em Marvila, no arranque de ambas as equipas no Campeonato de Portugal, graças a um golo do ponta-de-lança Tiago Rodrigues, aos 29 minutos, aproveitando um atraso deficiente do central Duarte Coelho.

A equipa de Marvila, montada num sistema tático de 5x4x1, usou a experiência dos seus atletas e cerrou fileiras, dificultando o jogo interior dos jovens jogadores leoninos, que tiveram de procurar sair pelos corredores laterais, embora sem sucesso. A grande oportunidade antes do golo leonino até pertenceu aos homens de Francisco Barão, por intermédio de Caminata, que no frente a frente com o guarda-redes adversário não conseguiu concretizar.

Na 2ª parte, a equipa da casa entrou com uma atitude muito forte, criando varias ocasiões de golo, mas a bola teimava em não entrar na baliza defendida por Gonçalo. Com o passar do tempo, o técnico do Oriental tentou dar mais poder de fogo ao ataque, mudando as peças dentro do terreno, mas o efeito acabou por não ser o pretendido e a defesa leonina ia dando conta do recado. Os visitantes aguentaram o triunfo até ao apito final.

Francisco Barão lamentou "as oportunidades desperdiçadas", elogiando a "atitude dos jogadores na procura do resultando contra um adversário de valor". Por sua vez, Filipe Celikkaya ficou satisfeito por começar a época 2020/21 com uma vitória, realçando que "o principal objetivo passa por desenvolver os atletas num espaço competitivo de exigência, de forma que estes consigam atingir o patamar da equipa principal".