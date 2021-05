Portugal é verde e branco! Dezanove anos depois, o Sporting voltou a ser campeão nacional de futebol, colocando assim um ponto final no maior jejum da sua história. E fê-lo quando provavelmente menos se esperaria. Num cenário atípico de pandemia, com uma equipa recheada de jovens e com um treinador igualmente com pouca experiência, o leão rugiu ao ponto de quebrar recordes, como mais à frente veremos. Isto numa altura em que o Benfica havia investido como nunca na sua história e o FC Porto apostava num projeto de continuidade com um dos técnicos mais bem-sucedidos do seu trajeto recente. Indiferente às probabilidades, o Sporting não só sagrou-se campeão como conquistou ainda a Taça da Liga.



É, assim, com este pano de fundo que analisamos ao detalhe uma época inesquecível em Alvalade: quem foram os heróis do título, o percurso jornada a jornada, as imagens e frases mais marcantes, os números mais relevantes, o palmarés do clube, etc. Um guia imprescindível para compreender o novo 'rei da selva'.