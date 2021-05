Sporting campeão: póster dos heróis grátis com o Record de amanhã

O Sporting conquistou ontem o título de campeão nacional e Record tem uma oferta especial para os seus leitores. Amanhã, quinta-feira, com a compra do jornal, receberá o póster grátis campeão nacional 2020/21.





Não perca já hoje no nosso site um especial com tudo sobre o título leonino: a festa, os protagonistas, as frases fortes, etc.! Só em www.record.pt