Sporting cede Abdoulay Diaby ao Getafe

Mais um dossiê fechado no Sporting. O extremo maliano Abdoulay Diaby, que na temporada passada esteve cedido ao Besiktas, voltou a ser emprestado pelos leões, agora aos espanhóis do Getafe. Aos 29 anos, o extremo ruma ao campeonato do país vizinho para se vincular num acordo que prevê uma cláusula de opção de compra não obrigatória no valor de 5 milhões de euros.