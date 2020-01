Sporting chama guarda-redes Vasco Gaspar ao treino na preparação para o Bonfim

O Sporting chamou esta quinta-feira ao treino o jovem guarda-redes Vasco Gaspar, de apenas 16 anos, num momento em que Renan Ribeiro continua a recuperar de lesão.

Na preparação para a visita de sábado ao V. Setúbal (20h30), os leões contaram ainda no treino com Pedro Mendes, cuja inscrição já foi oficializada na Liga, depois de na primeira fase do campeonato ter jogado nos sub-23.

Em relação a Renan Ribeiro, o clube informou que o brasileiro, à semelhança dos últimos dias, continua a "recuperar da lesão" e dividiu-se entre o ginásio e o relvado.

Na sexta-feira, a equipa volta a treinar, em sessão à porta fechada, e após a qual o treinador Silas fará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, da 16.ª jornada da I Liga.

O Vitória de Setúbal pediu o adiamento do jogo com os leões, devido a um surto gripal no plantel, mas o Sporting rejeitou o pedido, alegando uma sobrecarga no calendário.

"A data indicada pelo Vitória como alternativa surge num momento em que o Sporting vem de um jogo em Braga, depois de receber o Benfica, jogar a 'final four' da Taça da Liga, em Braga, e receber o Marítimo (...). Posteriormente à data proposta, existe a receção ao Portimonense, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave. A semana seguinte será de competições europeias", justificaram os leões.