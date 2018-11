Sporting chega a acordo no processo de insolvência

A SAD do Sporting e a empresa Camacho & Nunes, especializada em recuperação de crédito, chegaram a acordo no processo de insolvência do clube, avança oA empresa pediu a insolvência da SAD leonina e em causa estava uma dívida de 500 mil euros. O Sporting sempre negou a dívida e apresentou queixa crime.O julgamento de hoje foi cancelado porque a SAD e a empresa chegaram a acordo.A ação interposta contra o Sporting data de março e, de acordo com a mesma fonte, foi rejeitada numa primeira instância pelo Tribunal de Comércio de Lisboa, porém mais de seis meses depois foi aceite por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.Recorde-se que, em março, foi noticiado que a sociedade Camacho & Nunes requereu a insolvência da SAD leonina. Tal decisão estava relacionada com uma alegada dívida do Sporting a uma empresa que prestou serviços de bilhética em Alvalade, entre 2011 e 2012. Nessa altura, o montante acabou por ser cedido a crédito à Camacho & Nunes por valor inferior aos tais 511 mil euros, ficando a sociedade com o risco de tentar depois recuperar esse montante da alegada dívida.Por sua vez, os leões negaram qualquer dívida e manifestaram intenção de apresentar queixa-crime e uma participação junto da Ordem dos Advogados. A, o então ‘vice’ com o pelouro das infraestruturas, Paulo Pereira Cristóvão, frisou que "não ocorreram quaisquer ‘serviços’ da dita empresa" enquanto esteve em funções, pois foram por si "dispensados de qualquer colaboração com o Sporting".