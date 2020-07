Sporting cimenta terceiro posto com triunfo sobre o Santa Clara

O Sporting voltou esta sexta-feira às vitórias na Liga NOS, ao levar de vencido o Santa Clara por 1-0 em partida da 31.ª jornada. Com este resultado, os leões chegam aos 59 pontos, ficando provisoriamente com mais 6 do que o Sp. Braga, que ainda joga esta noite, e a 9 do Benfica, o segundo colocado.





Um triunfo pela margem mínima garantido por um golo de Jovane Cabral, que desta forma voltou aos golos, chegando aos cinco tiros certeiros nas últimas cinco partidas. Por outro lado, o leão alcançou a nona vitória consecutiva em casa, a oitava em jogos da Liga NOS.