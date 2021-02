Sporting com apoio especial da mãe de Cristiano Ronaldo

Depois do empate do FC Porto com o Belenenses SAD (0-0), o Sporting poderá aumentar a vantagem para os dragões para 6 pontos caso vença o Marítimo esta noite e nas redes sociais já muitos seguidores deixaram mensagens de incentivo para os leões. A mãe de Cristiano Ronaldo bem cedo que desejou boa sorte à equipa do coração.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)