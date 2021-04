Sporting com duas baixas diante do Famalicão

Uma boa notícia e duas más notícias. É assim que Rúben Amorim encarará o duelo com o Famalicão no que aos jogadores disponíveis diz respeito. Se Nuno Mendes recuperou e será opção, o técnico do Sporting anunciou que não poderá contar com Gonçalo Inácio e Tabata, devido a toques sofridos no treino deste sábado. Ao que Record apurou, o defesa central sofreu uma entorse no pé esquerdo, ao passo que o brasileiro está a contas com uma mialgria no flexor da anca esquerda.





"O Nuno está pronto. Todos os que estão convocados estão prontos para entrar de início. Infelizmente hoje o Inácio e o Tabata tiveram toques e não vão jogar. Em princípio estarão no próximo jogo, mas como são pancadas saem da convocatória. O Nuno Mendes recuperou. É uma excelente notícias, todos estão prontos para ser titulares", disse.Sobre o duelo com o Famalicão, Amorim elogiou os famalicenses e o impacto de Ivo Vieira. "É uma equipa que vive um bom momento. Começámos a estar habituados a jogar com equipas que chegam em bons momentos. Vem d ebons resultados, de boas exibições. O Treinador teve um grande impacto na equipa, com uma forma de jogar similar ao ano passado. O Famalicão tem jogadores de grande qualidade, jovens, irreverentes. Saíram de um mau momento, têm muita confiança. Cabe-nos a nós levar o jogo para a nossa forma de jogar. Jogamos em casa, queremos ganhar, precisamos de ganhar e é isso vamos fazer", garantiu.