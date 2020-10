Sporting com duas baixas e João Mário convocado diante do FC Porto

Rúben Amorim referiu esta sexta-feira, em antevisão ao clássico com o FC Porto, que o Sporting estará praticamente na máxima força diante do conjunto portista.





"O Borja não pode, pois há um mês que está positivo à Covid-19. E há o Quaresma, que veio lesionado da seleção", explicou o técnico leonino, que em seguida abordou a integração de João Mário: "Está convocado, mas não vai ser titular, pois precisa de tempo para se adaptar e conhecer os colegas".Amorim escusou-se ainda a falar do onze que apostará, nomeadamente em relação à utilização de Jovane Cabral e Palhinha. "Não vou dizer o onze, até porque são dois jogadores que podem mudar a forma de jogar. Não entregarei o ouro, digamos assim..."Ainda sobe João Mário, o treinador dos leões admitiu que o médio "traz peso à equipa" e "vai ajudar muito" ao longo da época. "O João Mário esteve muito tempo parado. É um jogador com muita qualidade, muito experiente e traz peso à equipa. Nota-se nos treinos, na forma como comunica com os colegas, com um peso diferente. Sabemos que vai dar-nos coisas boas, mas vai ter de correr muito para ganhar o lugar seja a quem for. Depois vai ajudar-nos muito e ajudar naquilo que queremos fazer", explicou Rúben Amorim.