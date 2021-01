Sporting com mais um caso de covid-19 no plantel

Há mais um caso de Covid-19 no plantel do Sporting. Tabata acusou positivo nos últimos testes que foram feitos, sabe Record. O avançado junta-se a Sporar, Neto e Nuno Mendes, que já não defrontaram o Rio Ave na sexta-feira.





Amorim tem assim quatro baixas por Covid-19 para o encontro de terça-feira com o FC Porto para a Taça da Liga. Tabata encontra-se assintomático e já está em isolamento.A Covid-19 também trouxe dores de cabeça extra a Sérgio Conceição e as dificuldades surgem logo na hora de definir a lista de convocados para o clássico. O treinador do FC Porto só tem 19 jogadores disponíveis. Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson testaram domingo positivo.