Sporting com perdas de 1,4 milhões de euros com a pandemia

O Sporting colocou ontem online o Relatório e Contas Anual 2019/20 e o Orçamento do Clube para 2020/21, cuja consulta está disponível para sócios com as quotas regularizadas; quanto ao primeiro documento, os leões estimam que o impacto da pandemia resultou em perdas de 1,4 milhões de euros, “decorrente do encerramento das competições (...) nomeadamente a não realização dos jogos de pavilhão”. A adoção do regime de lay-off permitiu poupança de 1,2 M€.

Refira-se que o clube terminou o exercício com um resultado líquido positivo de 74 mil euros. No período homólogo da época transata este valor fixava-se nos 141 mil euros.