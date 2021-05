Sporting com resultado líquido negativo de 23,5 milhões de euros no 3.º trimestre

O Sporting enviou esta segunda-feira o Relatório e Contas da SAD no terceiro semestre da época, no qual se destaca o resultado líquido negativo de 23,5 milhões de euros no período referido.





No documento, os leões explicam que estes números se devem "ao impacto da pandemia COVID-19", algo que contribuiu para aquilo que os leões descrevem como uma "contracção a nível mundial do número de transações e valor" no mercado de transferências, algo que "resultou numa quebra do volume de vendas de jogadores de 66 milhões de euros". Neste período, o Sporting destaca as vendas de Marcos Acuña, por 10,5 milhões de euros, e ainda de Wendel, por 20,3 milhões de euros. Por outro lado, o Sporting fala em "quebra nas receitas operacionais excluindo transações de jogadores, em 15 milhões de euros no trimestre e 20 milhões de euros, estimados, na época".Números que, segundo o clube de Alvalade, não se teriam verificado num ano 'normal'. "Sem o efeito da pandemia, os resultados agora apresentados seriam positivos, não se verificando a forte contracção no mercado de transferências e a quebra significativa dos resultados operacionais sem transacções de jogadores". Neste sentido, o Sporting aponta à redução do volume de negócios, que neste terceiro trimestre se ficou pelos 75,1 M€, ou seja menos 52% em relação ao período homólogo.O clube de Alvalade frisa ainda a "Consolidação da Visão Estratégica, com modelo assente na formação", destacada no facto de estarem "onze jogadores da formação na equipa" e ainda na "redução dos gastos operacionais em 15,4 milhões de euros (19%), dos quais 3,3 milhões de euros são redução em gastos com pessoal (menos 7%), resultantes numa reduçãodo déficit operacional excluindo transacções de jogadores em 2%".Nota final para o ativo, que caiu 20M€ (dos 288M€ para os 268M€) desde o início do exercício, e para o aumento do passivo em cerca de 4 milhões, dos 298 para os 302.