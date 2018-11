Sporting com titulares no ginásio e 'reforços' dos sub-23 no treino

O Sporting iniciou esta segunda-feira a preparação para a visita ao Arsenal, na Liga Europa, numa sessão 'reforçada' com cinco jogadores da equipa de sub-23.

Depois de vencer no domingo na visita ao Santa Clara (2-1), os leões iniciaram a semana com os titulares do jogo da Liga NOS em recuperação no ginásio, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram sob o comando de Tiago Fernandes.

O treinador interino, que assumiu na quinta-feira a equipa após o despedimento de José Peseiro, chamou ao treino os laterais Thierry Correia e Abdu Conté, os médios Bruno Paz e Daniel Bragança e o avançado Elves Baldé.

De fora continuam Raphinha e Ristoviski, em tratamento e recuperação de lesões, e agora Battaglia, médio que no domingo sofreu uma entorse com rotura do ligamento cruzado do joelho direito e será operado na terça-feira

O Sporting visita na quinta-feira no Emirates Stadium o Arsenal, em jogo da quarta jornada do grupo E da Liga Europa (20 horas).