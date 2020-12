Sporting com três baixas diante do Famalicão

Rúben Amorim revelou esta sexta-feira que o Sporting não poderá contar no sábado, para o jogo com o Famalicão, com o trio composto por Nuno Mendes, Gonzalo Plata e Jovane Cabral.





"Não está aptos. Não são opções para este jogo, tal como o Plata", declarou o treinador leonino, numa conferência de imprensa na qual analisou ainda o oponente deste sábado."Eles são vítimas do seu sucesso, tanto do clube e treinador. Fizeram uma grande equipa na época passada, com gente jovem e agora mais ainda. Têm muito talento, nós conhecemos alguns deles, que foram para lá. São jogadores referenciados. Faz parte do projeto deles ter essa juventude, para criar mais-valias. Não deixar de ser uma excelente equipa, que está no início. Com um excelente treinador, que acabou de renovar, algo que mostra confiança do clube. Sabendo que é equipa jovem, que joga contra contra o primeiro, motivada e com pouca responsabilidade. O jogo dependerá muito do Sporting. Não podemos dar liberade, pois em dia bom criam-nos dififculdades. Temos de encarar o jogo com o máximo empenho e intensidade. Queremos deixar os jogadores do Famalicão desconfortáveis do primeiro ao último minuto. Será um jogo perigoso e cada vez mais as equipas vão jogar de outra forma. Não podemos relaxar, ter aquela capacidade de jogar mal e ganhar, já nos aconteceu, mas somos uma equipa que tem de jogar muito bem para vencer", disse o técnico leonino.