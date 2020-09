Sporting com três casos positivos de Covid-19

Há três casos positivos de Covid-19 no Sporting, confirmou Record. Os três jogadores infetados já foram colocados em isolamento. Todo o restante plantel e elementos do staff foram testados hoje, aguardando pelos resultados.





Em função dos resultados irão ser tomadas as medidas adequadas, no quadro das recomendações da DGS. Se existir um elevado número de positivos pode ficar em risco o jogo com o Nápoles desta noite, mas, para já, não existem indicações nesse sentido.Entretanto, o Sporting já confirmou os casos postivivos. "Confirmamos que nos últimos testes feitos (ontem), 3 jogadores acusaram positivo à Covid 19. A identidade dos jogadores não será divulgada. Os mesmos encontram-se em isolamento e completamente assintomáticos. O protocolo estabelece como regra base 14 dias de isolamento, durante o qual, e a exemplo do que aconteceu durante o confinamento obrigatório, o Sporting Clube de Portugal lhe dará todo o acompanhamento necessário. Foram hoje feitos novos testes a toda a equipa e a todo o staff", refere o clube.O Troféu Cinco Violinos, entre Sporting e Nápoles, está agendado para este domingo (19H30).