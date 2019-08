Sporting começa a preparar jogo com Portimonense com três baixas

O Sporting começou esta quarta-feira a preparar a deslocação de domingo ao terreno do Portimonense, em encontro da terceira jornada da Liga NOS, num treino com três ausentes, incluindo Bas Dost

De acordo com o site oficial dos leões, o avançado holandês, que poderá abandonar o clube nos próximos dias, "foi autorizado a não estar presente" na Academia de Alcochete.

Dost, que na terça-feira foi acusado publicamente pelo Sporting de estar a dificultar a sua transferência para o Eintracht Frankfurt, depois de alegadamente ter pedido para sair de Alvalade, é baixa praticamente certa para o jogo no Algarve, tal como já tinha acontecido no último domingo, na receção ao Sporting de Braga (2-1).

O agente do jogador refutas as acusações e diz que foi o Sporting quem comunicou ao jogador que teria de sair, argumentando que o seu salário era incompativel com as dificuldades financeiras do clube.

O lateral Stefan Ristovksi, a recuperar de lesão, subiu ao relvado, mas fez treino condicionado, enquanto Jovane Cabral fez tratamento.

O argentino Rodrigo Battaglia, que não joga desde o início de novembro do ano passado, devido a lesão grave, voltou a trabalhar sem qualquer limitação e poderá entrar nas contas do técnico holandês Marcel Keizer para o duelo com o Portimonense.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, novamente na Academia de Alcochete, à porta fechada.

O Portimonense-Sporting está agendado para as 18h30.