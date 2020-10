Plantel do Sporting começou a preparar jogo com o Portimonense

Depois da derrota com o LASK Linz que ditou a eliminação da Liga Europa, o plantel do Sporting regressou na manhã desta sexta-feira ao trabalho, em Alcochete, para iniciar a preparação do jogo de domingo com o Portimonense.





Os titulares no duelo com a equipa austríaca realizaram trabalho de recuperação, com os restantes a trabalharem Às ordens de Rúben Amorim no relvado da futura Academia Cristiano Ronaldo. Jovane Cabral foi o único ausente, ao realizar tratamento e ginásio.Os leões voltam ao trabalho no sábado, pelas 10 horas, seguindo-se a conferência de imprensa de Rùben AMorim (13h), que fará a antevisão da visita a Portimão, agendada para as 21 horas de domingo e relativa à 4.ª jornada da Liga NOS.