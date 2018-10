Sporting comunica à CMVM milhões do acordo por Rui Patrício

O Sporting comunicou à CMVM o acordo com o Wolverhampton por Rui Patrício no valor de 18 milhões de euros, acrescentando que via do mesmo "o jogador e a sociedade renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo e da resolução unilateral" do mesmo por parte do guarda-redes.Noutro comunicado, a Sporting SAD informou que foi celebrado um acordo com a Gestifute, tendo esta aceitado reduzir de nove para quatro milhões de euros o valor que tinha a receber pelas renovações de Adrien Silva e Rui Patrício.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem,nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do dispostono artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, napresente data, celebrou um acordo relativo à transferência de RUI PEDRO DOS SANTOSPATRÍCIO para o WOLVERHAMPTON WANDERERS FOOTBALL CLUB (1986) LIMITED no valor de€18.000.000,00 (dezoito milhões de euros). Por via do acordo celebrado o Jogador e a Sociedade renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo e da resolução unilateral promovida pelo Jogador.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sociedade) vem, nos termos e paraefeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A,nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, foicelebrado um acordo com a GESTIFUTE - Gestão de Carreira Profissionais Desportivas, S.A, tendoesta reduzido o valor que peticionava à Sociedade – fruto dos acordos celebrados aquando darenovação de contrato de trabalho desportivo dos jogadores RUI PEDRO DOS SANTOS PATRICIOe ADRIEN SÉBASTIEN PERRUCHET SILVA – de €9.050.000,00 (nove milhões e cinquenta mil euros)para €4.000.000,00 (quatro milhões euros).