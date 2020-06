Sporting comunica extensão da lesão de Mathieu

A lesão grave que Mathieu sofreu no joelho esquerdo, revelada em primeira mão por Record, foi confirmada pelo departamento médico do Sporting, que após uma ressonância magnética comunicou que o central francês está a contas com uma "entorse traumática no joelho esquerdo".





"Após a realização de exames complementares de diagnóstico, foi confirmada uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial", lê-se no boletim clínico divulgado pelos leões."Infelizmente, dado o prognóstico para este tipo de lesão, constata-se que Jérémy Mathieu não estará em condições de voltar a jogar pelo Sporting Clube de Portugal até ao final da presente época", reforça o Sporting.Recorde-se que, como o nosso jornal adiantou, o próprio defesa gaulês já