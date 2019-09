Sporting comunica saída de Keizer à CMVM e engana-se no nome do treinador

comunicado comunicado

O Sporting comunicou esta terça-feira à CMVM que "existiu uma manifestação de interesse para a cessação do contrato" de Marcel Keizer, treinador que está de saída de Alvalade . No comunicado leonino, salta à vista um erro no nome do técnico holandês, que aparece com 's' em vez de 'z'.Recorde-se que a decisão foi tomada após uma reunião e já se sabe que Leonel Pontes será o sucessor de Keizer , ainda que de forma interina."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 359º, na alínea a) do nº 2 do artigo 361º e do artigo 248º, do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keiser."