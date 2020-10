Sporting comunica valores da transferência de Wendel para o Zenit

O Sporting comunicou esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os valores da transferência de Wendel para o Zenit. Os leões vão receber 20,3 milhões de euros (M€), valor ao qual poderão acrescer 4 M€ mediante a performance desportiva do jogador e do campeão russo.



Leia o comunicado na íntegra:





A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o FC Zenit para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Marcus Wendel Valle da Silva.Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de € 20.300.000.000,00 (vinte milhões e trezentos mil euros), acrescido do valor condicional de até € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), em função de objectivos relacionados com a participação do Jogador em jogos e com a performance desportiva do FC Zenit.Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 1.780.000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil euros).