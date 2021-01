Sporting condena ato de vandalismo contra loja de Manuel Mota

Além do Sp. Braga, também o Sporting condenou este domingo o ato de vandalismo levado a cabo esta madrugada contra o talho de Manuel Mota, quarto árbitro da final da Allianz Cup de ontem.





"O Sporting Clube de Portugal condena em absoluto os actos de vandalismo praticados contra o estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota, que desempenhou ontem as funções de 4.º árbitro na final da Allianz Cup. A violência e ameaça não podem fazer parte do desporto em Portugal e o Sporting CP repudia veemente este tipo de comportamento", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial dos leões.Foram arremessadas pedras contra os vidros do estabelecimento comercial de Manuel Mota, que fica na berma da Estrada Nacional 201.