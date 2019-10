Sporting condena lançamento de tocha para junto de Renan

Em comunicado emitido ao final da noite, pouco depois da vitória sobre o V. Guimarães, o Sporting condenou a utilização de artefactos pirotécnicos no encontro com os minhotos, nomeadamente uma tocha que no decurso da primeira parte foi lançada para junto de Renan. O clube de Alvalade lembrou ainda que este "comportamento viola a lei e os regulamentos" e que, por causa disso mesmo, irão ser obrigados a pagar uma multa pelo sucedido.





"A Sporting Clube de Portugal Futebol SAD lamenta profundamente que tenha sido atirada uma tocha para o relvado para junto do guarda-Redes Renan e que tenham sido usados fumos no sector A16. É um comportamento que viola a lei e os regulamentos e que, uma vez mais, penaliza o Sporting Clube de Portugal em razão das multas que, uma vez mais, terão de ser pagas pelo Clube."