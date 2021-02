Sporting confirma a cláusula de rescisão de Paulinho: detalhes do negócio enviados à CMVM

O Sporting comunicou à CMVM os detalhes do negócio com o Sp. Braga, com destaque para a elevada cláusula de rescisão de Paulinho: 60 milhões de euros.





Paulinho, recorde-se, assinou contrato com os leões até ao final da temporada 2024/2025, um acordo alcançado no último dia do mercado de inverno e que levou Sporar e Borja rumo a Braga."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, nos seguintes termos:1. A aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (Paulinho) pelo montante de € 16.000.000,00 (dezasseis milhões de euros), com o qual foi celebrado um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2025, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 60.000.00,00 (sessenta milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido aclubes terceiros será suportado pelo clube adquirente.2. A alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Cristián Alexis Borja González, pelo montante de € 3.000.000,00 (três milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo clube adquirente.3. A cedência temporária do jogador Andraz Sporar até ao final da época desportiva 2020/2021."