Sporting confirma Assembleia Geral do clube a 26 de setembro

O Sporting emitiu esta segunda-feira um comunicado em que confirmou a realização da Assembleia Geral do clube no dia 26 de setembro. Os leões informam também que estão em contacto coma DGS para que a reunião, que visa a votação do orçamento e contas, decorra com todas as condições de segurança.





"O Sporting Clube de Portugal informa os sócios que a próxima Assembleia Geral (AG) do clube está prevista para o próximo dia 26 de setembro.Informamos também que estamos em conversações com a Direção-Geral da Saúde para que a Assembleia Geral aconteça com toda a segurança e respeitando todas as directrizes das autoridades de Saúde que a época em que vivemos impõe.Esta AG será exclusivamente para votação de Orçamento e Contas. Todos os outros temas, estruturais para o futuro da instituição, serão debatidos quando for possível garantir em segurança a presença de todos os Sócios do Sporting que desejem participar activamente na vida do clube.Mantendo-se o calendário previsto, a convocatória será publicada no próximo dia 17 e divulgada posteriormente informação adicional."