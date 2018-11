Sporting confirma: Battaglia vai parar por seis meses

Foi neste lance que Battaglia se lesionou Foi neste lance que Battaglia se lesionou

Rodrigo Battaglia, submetido na terça-feira a uma ligamentoplastia do LCA do joelho direito, terá agora seis meses de recuperação, informa o Sporting no boletim clínico divulgado esta quarta-feira."A cirurgia [no Hospital Cuf Descobertas] decorreu sem intercorrências, tendo sido conduzida pelo Dr. Pedro Pessoa, com a colaboração do Dr. Nuno Oliveira. O tempo estimado de recuperação será de seis meses", pode ler-se na nota divulgada no site dos leões.O médio leonino lesionou-se com gravidade , ainda na primeira parte do jogo com o Santa Clara, no domingo passado.Já depois da intervenção cirurgica, Rodrigo Battaglia recorreu ao Instagram para agradecer o apoio que está a receber num "momento triste e menos colorido" da sua vida.