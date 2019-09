Sporting confirma contratação de Jesé Rodríguez

Sporting anima fecho do mercado: as contratações, as vendas e quem pode chegar neste último dia



O Sporting oficializou a chegada de Jesé Rodríguez. O avançado espanhol, de 26 anos, foi emprestado pelo Paris SG aos leões até final da temporada. O atacante chegou ao final da tarde a Lisboa e, após cumprir os exames médicos, assinou pela formação verde e branca, que fica com opção de compra - o valor não foi divulgado pelo PSG.Jesé é o segundo reforço confirmado pelo Sporting no último dia de mercado, depois de Fernando, que vem por empréstimo do Shakhtar Formado no Real Madrid, o atacante deixou os merengues em 2016/17 para rumar ao PSG, mas acabou por ser cedido ao Las Palmas. Seguiu-se nova cedência, desta feita ao Stoke City. Na época passada, Jesé fez apenas um jogo em Paris e foi de novo emprestado, mas ao Betis. Já esta época entrou nos instantes finais da partida dos parisienses na passada sexta-feira, frente ao Metz."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain Football Club para a cedência temporária do jogador Jesé Rodríguez até final da presente época desportiva.A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas a Jesé Rodríguez."