O Sporting confirmou a contratação de Marcelo ao Rio Ave. Através de um comunicado via Twitter, os leões revelam que o central assinou contrato até junho de 2021 - com mais uma época de opção -, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.Aos 28 anos, o defesa brasileiro prepara-se para abraçar o primeiro desafio num grande de Portugal, numa contratação há muito anunciada - o próprio técnico vilacondense Miguel Cardoso já tinha adiantado que o jogador ia mesmo para Alvalade. Os leões, aliás, tinham mesmo tentado antecipar a vinda de Marcelo logo em janeiro, cenário que acabou por não se concretizar.