Sporting confirma contratação de Yannick Bolasie

Sporting animou o fecho do mercado: quem foi contratado e quem foi vendido no último dia



O Sporting anunciou, em comunicado, a contratação de Yannick Bolasie, avançado que chega por empréstimo do Everton até final da temporada. O extremo congolês, de 30 anos, é destro mas pode atuar nas duas alas.Foi o terceiro reforço oficializado pelos leões no último dia de mercado, depois de Fernando (extremo do Shakhtar) e Jesé Rodríguez (avançado do PSG), que também chegam cedidos pelos respetivos emblemas."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Everton FC para a cedência temporária do jogador Yannick Bolasie até final da presente época desportiva.A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas a Yannick Bolasie."