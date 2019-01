Sporting confirma empréstimo de Carlos Jatobá

Carlos Jatobá, contratado pelo Sporting em junho ainda na presidência de Bruno de Carvalho, foi emprestado até ao final do ano ao Clube Atlético Goianense."A Sporting CP - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Clube Atlético Goianense para o empréstimo do jogador Carlos Jatobá até 31 de Dezembro de 2019", referem os 'leões' na sua página oficial.O médio, de 23 anos, tinha sido anunciado como reforço da equipa de sub-23 do Sporting , em junho, mas não chegou a efetuar qualquer jogo pelos leões.Carlos Jabotá esteve antes nos búlgaros do FC Dunav e nos brasileiros do JMalucelli e do Londrina.