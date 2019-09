Sporting confirma empréstimo de Diaby: os contornos do negócio

O Sporting oficializou o empréstimo de Abdoulay Diaby ao Besiktas até final da presente temporada. Num comunicado, os leões acrescentam que os turcos ficaram com uma opção de compra no valor de 5 milhões de euros."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Besiktas para a cedência temporária – durante a época 2019/2020 – do jogador Abdoulay Diaby, com opção de compra de 5.000.000 € (cinco milhões de euros).A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Abdoulay Diaby."