Sporting confirma 'Lion Store' e aprovação do plano de expansão para a Academia

O Sporting confirmou esta quinta-feira, através do administrador da SAD, André Bernardo, duas alterações estruturais no José Alvalade e na Academia: tal como Record já adiantara, e começando pelo estádio, ali vai nascer a nova megastore da Nike, neste caso chamada Lion Store. Já em Alcochete, está aprovado o plano de expansão pela Câmara Muncipal local que permitirá ao centro de treinos dobrar o tamanho em número de campos.





"Nos últimos três anos grande parte dos relvados da Academia Cristiano Ronaldo foram substituídos e um novo foi criado, estando um plano de expansão aprovado para continuarmos a crescer", escreve o dirigente num artigo que aponta às alterações no pós-2018 (entrada dos atuais quadros), onde se garante que "não é fruto do acaso a forma como chegámos até aqui".André Bernardo reforça ainda a cimentação da Cidade Sporting, a substituição - em andamento - do relvado de Alvalade, assim como a mudanças do seu figurino interior, com a colocação das cadeiras verdes em substituição do colorido já conhecido. E sobre 2021, ano de vários títulos em diversas modalidades, atira: "Marcará para sempre um Antes e um Depois na História dos quase 115 anos do nosso Clube".