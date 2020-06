Sporting confirma renovação de Nuno Mendes

O Sporting confirmou a renovação de Nuno Mendes, como Record adiantara. O novo vínculo do jovem é válido até 2025 . A assinatura decorreu já de madrugada, após o jogo com o Tondela (triunfo por 2-0) para coincidir precisamente com o dia de aniversário do jogador, que hoje celebra 18 anos.





Além de ficar ligado ao Sporting até 2025, Nuno Mendes passa a estar blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, o mesmo valor acordado com Eduardo Quaresma. O defesa formado em Alcochete acaba também por aumentar substancialmente o ordenado."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que o jogador Nuno Mendes renovou contrato até 2025.O defesa, que cumpre nesta sexta-feira 18 anos e que se estreou na noite de quinta-feira na equipa principal, frente ao CD Tondela (2-0), ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros"