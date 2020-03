Sporting confirma saída de Silas à CMVM

O Sporting comunicou há minutos, em nota enviada à CMVM, a saída de Silas do comando técnico da sua equipa de futebol profissional. Para lá do treinador principal, os leões anunciam ainda a rescisão "por mútuo acordo" dos vínculos dos adjuntos Zé Pedro, Rui Nunes e Pedro Alves.





Lembre-se que Silas anunciou a sua saída do cargo na terça-feira, pouco depois da derrota sofrida em casa do Famalicão, por 3-1. O seu sucessor será Rúben Amorim, até agora técnico do Sp. Braga.