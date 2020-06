Sporting continua sem casos positivos de Covid-19

O Sporting continua sem qualquer caso positivo de Covid-19. O plantel voltou a ser testado ontem pela quarta vez, e os exames voltaram a ser todos negativos possibilitando assim que Rúben Amorim pudesse trabalhar sem qualquer impedimento neste capítulo.





Em relação à sessão de trabalho realizada na Academia só há a registar as ausências de Wendel e Luiz Phellype que prosseguem os respetivos planos de recuperação. Amanhã os leões voltam a treinar de manhã, em Alcochete, e à tarde, pelas 17h30, Rúben Amorim realizará a conferência de imprensa de antevisão da partida com o V. Guimarães no Estádio José Alvalade.