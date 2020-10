Sporting contrata lateral para os Sub-23 ao V. Setúbal

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do jovem Alexandre Mendes, um lateral de 19 anos que chega aos leões proveniente do V. Setúbal. Adquirido para integrar a equipa de Sub-23 dos leões, que atua na Liga Revelação, o defesa direito assumiu-se entusiasmado com a oportunidade e garantiu empenho máximo nesta nova etapa.





"Estou muito feliz, gostaria de agradecer ao Sporting pela oportunidade que me está a dar. Agora só me resta trabalhar e evoluir para chegar o mais longe possível", começou por declarar o jovem lateral, que ao site oficial do clube de Alvalade se descreveu como sendo um futebolista "trabalhador, que gosta de ajudar a equipa tanto a atacar como a defender".Características que diz querer refinar no Sporting, um clube no qual pretende continuar "a aprender e a evoluir" e onde assume ter sido "muito bem acolhido desde o primeiro dia, tanto pelos meus colegas como pelos dirigentes".